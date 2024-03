JAPAN PARADISE CONVENTION MANGA & POP CULTURE La Barroise Bar-le-Duc, samedi 23 mars 2024.

JAPAN PARADISE CONVENTION MANGA & POP CULTURE La Barroise Bar-le-Duc Meuse

Samedi

Japan Paradise atterrit à la Barroise pour vous donner un goût de Japon et de Pop Culture ! Ne manquez pas cet événement qui sera riche en émotions !

Pour cette première édition, nous avons prévu de vous proposer un contenu digne de ce nom avec notamment

– des stands de qualité, choisis par nos soins,

– des animations qui sauront plaire aux petits et grands,

– des invités à ne pas louper,

– des concerts manga / pop culture pour mettre le feu sur scène !

Et bien d’autres choses …

Les tarifs

– Pass pré-vente 1 jour 5€ / 2 jours 9€

– Entrée 1 jour 7€ / pass week-end 12€

– pass famille (2 enfants + 2 adultes) 18€

Chez Japan Paradise on régale, notez bien que chaque ticket d’entrée donne accès à une tombola ! Les lots seront dévoilés dans les prochaines semaines

Retenez bien !Tout public

7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 19:00:00

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est

L’événement JAPAN PARADISE CONVENTION MANGA & POP CULTURE Bar-le-Duc a été mis à jour le 2024-03-05 par OT SUD MEUSE