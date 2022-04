Japan Geek Expo Espace Beaupré Haubourdin Catégories d’évènement: Haubourdin

Le temps d’un week-end, nous vous invitons à découvrir **la culture japonaise**. Pour l’occasion, tous vos sens seront mis en émoi. De la gastronomie à la geek attitude, en passant par la danse du lion, la cérémonie du thé, les concours de cosplay, ou encore les démonstrations de samouraïs ou de sumi-e vous mettront des étoiles plein les yeux. Des ateliers d’origami, mais aussi des ventes de mangas, jeux vidéos, objets en porcelaine froide, artisanat japonais,… éveilleront vos doigts de fée. Pour enchanter vos papilles et égayer vos appétits, le repas, japonais bien entendu, pourra être pris sur place. Et pour couronner le tout, une **soirée K-pop** vous est proposée le **samedi 14 mai** au soir , à partir de 20h (prix d’entrée : 3€). **Le vendredi 13 mai à 20h00 au Centre culturel** : toutes les formations de l’union musicale d’Haubourdin vous berceront de musiques nippones. Les classes des chorales de l’école de musique feront, elles aussi, partie du voyage. Le week-end s’annonce festif, dépaysant et rempli de surprises, pour cette 1ère édition de la Japan Geek Expo ! Renseignements Japan Geek Expo : [bibliotheque@haubourdin.fr](mailto:bibliotheque@haubourdin.fr) / 03.20.44.02.92 **Gratuit**

