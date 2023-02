Japan Expo Sud 13ème vague – Pass 3 Jours MARSEILLE CHANOT MARSEILLE Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Japan Expo Sud 13ème vague – Pass 3 Jours MARSEILLE CHANOT, 24 février 2023, MARSEILLE. Japan Expo Sud 13ème vague – Pass 3 Jours MARSEILLE CHANOT. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 00:00 (2023-02-24 au ). Tarif : 38.0 à 38.0 euros. De 9h à 18h Le pass 3 jours est valable du vendredi 24 au dimanche 26 février 2023. Gratuit pour les moins de 8 ans. Toute sortie est définitive. Japan Expo Sud 13e Vague Les 24, 25 et 26 février 2023 – Marseille Chanot Palais des Congrès et Expositions Accès : En train : Gare SNCF Marseille Saint-Charles En avion : Aéroport International Marseille Provence, à 30 minutes du centre-ville de Marseille Par la route : Autoroute Nord A7 depuis Lyon, Paris, Bruxelles ; Autoroute du Littoral A55 depuis Arles, Montpellier, Toulouse, Barcelone ; Autoroute Est A50 depuis Toulon, Nice, Milan, Turin, Gènes En métro : ligne 2, arrêt Sainte-Marguerite – Dromel Parking : 1800 places de parking sur site Japan Expo Japan Expo Votre billet est ici MARSEILLE CHANOT MARSEILLE 114 Rond-Point du Prado Bouches-du-Rhone De 9h à 18h

