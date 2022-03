Japan Connection Festival 2022 La Gaîté Lyrique Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 26 mars 2022

Tout un week-end, venez découvrir un autre regard sur le Japon contemporain à travers une programmation originale à la Gaîté Lyrique. Musiques électroniques, arts numériques, projections, food, talks aux couleurs du Japon ! LE FESTIVAL DU JAPON CONTEMPORAIN

Le Japan Connection Festival est de retour ! La journée et nuit du samedi 26, venez découvrir un autre regard sur le Japon contemporain, à travers une programmation originale répartie sur les trois niveaux de La Gaîté Lyrique.

Musiques électroniques, arts numériques, projections, food, talks aux couleurs du pays du Soleil levant. Programmation:

❁ Samedi 26 marsManami Sakamoto & Yuri Urano

Hugo LX

Make It Deep (tribute to Japan ambient set)

Kuniyuki & Akiko Nakayama (live) ❁ Samedi 26 mars – nuitHugo LX (live)

DJ Masda

Satoshi Tomiie & Kuniyuki Takahashi (live)

DJ Nobu b2b Wata Igarashi ❊ MUSIQUE & ARTS NUMÉRIQUES : Dans la grande salle et le foyer moderne : le meilleur de la scène underground japonaise des musique électroniques et arts numériques : lives, dj sets, performances, installations..

❊ FOOD & DRINKS : Pour se restaurer dans le foyer moderne : sélection de chefs japonais, street-food nippone, saké bar.

❊ TALKS : Dans le foyer historique, un regard différent sur le Japon : talks sélectionnés par Tempura.

❊ VILLAGE JAPON : En accès gratuit au premier étage de la Gaîté Lyrique : flea market, exposants, activité & ateliers. La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003 Contact : https://gaite-lyrique.net/festival/japan-connection-festival-2022 Clubbing;Musique

Japan Connection

