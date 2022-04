Janzé sous l’occupation et à la libération (1939-1945) Janzé Janzé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Janzé

Janzé sous l’occupation et à la libération (1939-1945) Janzé, 8 mai 2022, Janzé. Janzé sous l’occupation et à la libération (1939-1945) Janzé

2022-05-08 17:00:00 – 2022-05-08 19:00:00

Janzé Ille-et-Vilaine Janzé Soirée-échange autour de la Deuxième Guerre mondiale. Venez découvrir ou redécouvrir le passé de notre ville durant la Deuxième Guerre mondiale. Venez également nous partager vos souvenirs de la guerre ou ceux de vos parents, grands-parents lors du temps d’échange. Un événement proposé par “Janzé Histoire et Patrimoine” janzehistoireetpatrimoine@gmail.com +33 000000000 http://www.janzehistoireetpat.wixsite.com/35150 Soirée-échange autour de la Deuxième Guerre mondiale. Venez découvrir ou redécouvrir le passé de notre ville durant la Deuxième Guerre mondiale. Venez également nous partager vos souvenirs de la guerre ou ceux de vos parents, grands-parents lors du temps d’échange. Un événement proposé par “Janzé Histoire et Patrimoine” Janzé

dernière mise à jour : 2022-04-15 par Roche aux Fées Communauté

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Janzé Autres Lieu Janzé Adresse Ville Janzé lieuville Janzé Departement Ille-et-Vilaine

Janzé Janzé Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/janze/

Janzé sous l’occupation et à la libération (1939-1945) Janzé 2022-05-08 was last modified: by Janzé sous l’occupation et à la libération (1939-1945) Janzé Janzé 8 mai 2022 ille-et-vilaine Janzé

Janzé Ille-et-Vilaine