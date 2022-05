Ouverture de Saison // Ce qui m’est dû, La Débordante Cie Le Gentieg Janzé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ouverture de Saison // Ce qui m’est dû, La Débordante Cie Le Gentieg, 22 septembre 2018 16:00, Janzé. Samedi 22 septembre 2018, 16h00 Sur place Tout public dès 10 ans – Gratuit – Réservation obligatoire pour les ateliers, et vivement recommandée pour la soirée 0299436487, saison-culturelle@ccprf.fr Découvrez le programme de la Saison Culturelle de Roche aux Fées Communauté 2018-2019 ! ➡️ 16h // Atelier : Cuisiner avec les plantes sauvages Marie-Renée Rupin (La cuisine sauvage) vous propose une découverte des plantes sauvages à cuisiner en participant à la confection d’un buffet à déguster à l’issue de la soirée. Nombre de places limité ➡️ 16h30 // Atelier : Fabriquer ses cosmétiques bio Sur les conseils de Kathryn Martin (Les ateliers de Kat saisons), confectionnez vous-même un baume pour les mains calendula/millepertuis Nombre de places limité

Pour adultes et ados à partir de 14 ans ➡️ 18h30 // Présentation de la Saison Culturelle et bilan de la Semaine de la Transition énergétique ➡️ 19h // Ce qui m’est dû, par La Débordante Compagnie Un émouvant spectacle, qui évoque par la danse et le jeu, l’histoire d’une prise de conscience écologiste. Une façon non culpabilisante, poétique et intelligente de “prendre part à la lutte” ➡️ 20h // Verre de l’amitié Un moment convivial d’échanges autour d’un buffet à base de plantes sauvages. Événement proposé en partenariat avec la Semaine de la Transition Énergétique ➡ Réserver Le Gentieg le gentieg, janzé 35150 Janzé Ille-et-Vilaine samedi 22 septembre 2018 – 16h00 à 21h00 Sileks

