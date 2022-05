Avis de Grand Frais Le Gentieg, 13 avril 2018 20:30, Janzé.

Vendredi 13 avril 2018, 20h30 Sur place Tarifs : plein 6 € / réduit 4 € / forfait famille 13 € http://www.vostickets.com/billet?idlie=LA_ROCHE_AUX_FEES, 02 99 43 64 87, saison-culturelle@ccprf.fr, http://Facebook.com/saisonculturellePRAF

L’Orchestre Symphonique de Bretagne en concert + 1ère partie par le Symphopop

Coup de vent sur l’Orchestre symphonique de Bretagne qui met les instruments à vent à l’honneur. La clarinette d’abord, avec une création d’Eric Tanguy, un concerto qui sera interprété par Pierre Génisson, ancienne clarinette solo de l’OSB. Et, comment mieux conclure un concert sous le signe de Zéphyr qu’avec la Symphonie écossaise de Mendelssohn, une œuvre balayée par les rafales romantiques et des mélodies celtes.

/! CHANGEMENT DE PROGRAMME /!

Afin de permettre à tous de profiter d’un concert et d’une première partie d’une durée raisonnable, le concerto de Strauss pour hautbois initialement annoncé ne sera pas présenté. Pour le découvrir, retrouvez les autres dates du concert sur le site internet de l’OSB : http://o-s-b.fr

Eric Tanguy : Concerto pour clarinette ; Félix Mendelssohn-Bartholdy : Symphonie n°3 en la mineur, dite « écossaise » op.56. ; Direction : Aurélien Azan Zielinski ; Clarinette : Pierre Génisson.

PREMIÈRE PARTIE :

Le Symphopop, orchestre symphonique amateur de l’école intercommunale de musique et théâtre Le HangArt proposera une première partie à son image : éclectique et plein de surprises, allant de la 5ème Danse Hongroise de Brahms à Game of Thrones de Ramin Djawadi !

AUTOUR DU CONCERT :

Retrouvez l’OSB dans le cadre de Bibliothèques en Fête ! Rencontre avec des musiciens, conférence musicale ou encore concert Piccolino pour les 3-6 ans… retrouvez le détail du programme sur http://bibliotheques-rocheauxfees.fr

LES PÔLES ARTISTIQUES ET CULTURELS :

La musique symphonique au plus près de vous !

Autour du projet pédagogique du HangArt, établissement d’enseignements artistiques, et de son orchestre, le Symphopop, de la Saison culturelle, des établissements scolaires de secteur et du réseau des bibliothèques, un partenariat fort se construit depuis 2016 dans le cadre d’un Pôle artistique et culturel de l’Orchestre Symphonique de Bretagne.

Un pôle repose sur trois notions essentielles : la diffusion de grandes œuvres du répertoire classique au plus près des habitants, la pratique collective de la musique et la rencontre avec ceux qui la font.

Après une première année ayant mené à la création du spectacle musical « Le léopard et le chasseur » à Martigné-Ferchaud et permis une rencontre avec de nombreuses classes, cette deuxième saison mettra le Symphopop au coeur du pôle. Les musiciens de l’OSB accompagneront les musiciens du HangArt jusqu’à ce qu’ils se présentent en première partie du concert de l’OSB dirigé par Aurélien Azan Zielinski dans le cadre de la Saison culturelle (voir ci-dessus).

Le Gentieg le gentieg, janzé 35150 Janzé Ille-et-Vilaine

vendredi 13 avril 2018 – 20h30 à 23h00

Nicolas Joubard