Ce cycle de spectacles autour de la culture hispanique et hispanophone est issu d’un partenariat entre le Théâtre de l’Iris, le Théâtre Astrée et Toï Toï le Zinc. – 7 janvier, 20 h 30, concert d’Aïtawa et James Stewart à Toï Toï le Zinc – les 7 et 8 janvier à 20 h puis du 11 au 16 janvier à 20 h (16 h le dimanche), La Casa de Bernarda Alba au Théâtre de l’Iris – le 20 janvier à 19 h 19, Qu’on rouvre les fenêtres au Théâtre Astrée Les spectateurs qui ont acheté un billet pour l’un des événements bénéficient d’un tarif très réduit sur les autres spectacle, sur présentation de leur billet. La correspondance fonctionne également entre tous les lieux. 3 événements dans trois lieux autour de la culture hispanique : deux spectacles et un concert Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-07T20:30:00 2022-01-07T22:30:00;2022-01-08T20:30:00 2022-01-08T22:00:00;2022-01-11T20:30:00 2022-01-11T22:00:00;2022-01-12T20:30:00 2022-01-12T22:00:00;2022-01-13T20:30:00 2022-01-13T22:00:00;2022-01-14T20:30:00 2022-01-14T22:00:00;2022-01-15T20:30:00 2022-01-15T22:00:00;2022-01-16T16:00:00 2022-01-16T17:30:00;2022-01-20T19:19:00 2022-01-20T21:00:00

