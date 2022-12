Janvier 2023 au Pôle Numérique Gourdon, 2 janvier 2023, Gourdon OT Gourdon Gourdon.

Janvier 2023 au Pôle Numérique

Pôle numérique Gourdon Lot

2023-01-02 – 2023-12-29

Gourdon

Lot

Gourdon

COURS, FORMATIONS et ATELIERS de JANVIER 2023

LES LUNDIS WINDOWS : de 10h à 11h30 :

Perfectionnement thématique sur l’environnement de Windows 11

Création adresse mail et utilisation de base

Mails : Fonction avancées, logiciel de messagerie, sécurité

LES LUNDIS INITIATION : de 15h à 16h30 : Initiation à l’outil informatique.

Bases informatiques (éléments ordinateur et périphériques, souris clavier)

Qu’est ce que le Bureau Windows ?

Fonction de la barre des tâches

Qu’est ce que le Menu Démarrer

Qu’est ce qu’une fenêtre ?

ATELIER ANDROÏD : Lundi 30 Janvier de 10h à 12h

Instant smartphone et tablette

Questions / réponses, installations/désinstallations d’appli, paramètres…

ACCÈS LIBRE / MÉDIATION NUMÉRIQUE

Vous n’avez pas internet ? Pas d’ordinateur ? Le Pôle Numérique vous accueille pour vos impressions, copies, scan de documents, connexion internet/WIFI, mais également pour répondre à vos questions informatiques, vos petits problèmes de smartphones etc…

LES MARDIS FABLAB : > de 10h à 12h et de 14h30 à 17h

Ateliers créatifs réalisés à l’aide des machines outils du Fablab.

Les 10, 17, 24 et 31 Janvier

Très belle année 2023 !! Création de cartes de vœux et décoration d’enveloppes pour la nouvelle année, à l’aide de la découpe laser.

LES MERCREDIS FORMATION : > de 9h30 à 12h

Afin d’utiliser les machines du FabLab, une formation préalable est nécessaire, au choix : découpe laser, brodeuse numérique pro 6 fils, impression 3D, Arduino. N’hésitez pas à venir rencontrer un animateur afin de discuter de votre projet et par conséquent choisir la technologie appropriée à vos besoins. Sur rendez vous

LES RENDEZ-VOUS CV : le 26/01 de 10h à 12h

Atelier GRATUIT de modernisation et d’impression de CV pour les demandeurs d’emploi, afin de les accompagner dans la mise en forme et la découverte d’outils en ligne (CVDesignR) pour la réalisation de CV modernes et professionnels. (Pensez à vos identifiants Pôle Emploi/mail/clé USB…)

APPLICATION IDENTITÉ NUMÉRIQUE

Un atelier proposé par le Pôle Numérique pour vous aider à valider votre IDENTITÉ EN LIGNE et à installer cette application.

Rendez-vous le Jeudi 12 Janvier de 10h à 12h, sur inscription

Pré-requis : smartphone / adresse mail & mot de passe / carte d’identité valide

L’Identité Numérique s’associe avec FranceConnect pour vous proposer plus de 1000 services auxquels vous pouvez vous connecter !

Avec L’Identité Numérique, sécurisez votre identité et simplifiez vos démarches en ligne.

Fini le casse-tête des multiples comptes et mots de passe à gérer ! L’Identité Numérique suffit.

Gagnez du temps lors de vos démarches en ligne : Plus besoin de remplir de longs formulaires et de transmettre votre pièce d’identité pour prouver qui vous êtes. Vous l’avez déjà fait en créant votre Identité Numérique.

Protégez-vous de l’usurpation d’identité : Vous êtes notifié à chaque tentative de connexion. C’est bien vous ? Vous validez. Vous suspectez un risque de fraude ? Vous bloquez.

Cours, Formations, Ateliers, Découvertes, Créations ……

Ateliers sur inscription

Gourdon

