Janus Ircam, 22 juin 2023, Paris.

Le jeudi 22 juin 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Tarif plein : 18 €

Tarif réduit : 14 €

Pass ManiFeste : 10 €

Pass Jeune : 5 €

Ariadna Alsina Tarrès, Marc-Antoine Charpentier, Jean-Baptiste Lully

Janus réunit le Centre de musique baroque de Versailles et l’Ircam : une rencontre inédite entre le présent et le siècle classique, entre la création avec électronique et la musique vocale du XVIIe siècle. Le renouveau prodigieux du baroque dans les années 1960 correspond à l’essor de la musique contemporaine, avec l’émergence d’ensembles musicaux hors des systèmes philharmoniques. Le foisonnement des formes musicales aux XVIIe et XVIIIe siècles ne peut se comparer qu’aux bouleversements vécus par le XXe. Autant de raisons fondatrices pour Janus.

Les contraintes de l’écriture pour une maîtrise vocale ont été intégrées par Ariadna Alsina Tarrés. Celle-ci trouve sa source d’inspiration dans les Lachrymae de Pierre Perrin, utilisé par Jean-Baptiste Lully, le traitement du signal venant éroder le son. Pour parachever l’effet « Janus », ce présent du passé, l’acoustique de Versailles a été modélisée, pour transformer, le temps d’une soirée, l’Espace de projection en Chapelle royale.

Les Pages et les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles

Christine Plubeau-Mazeaud viole de gambe

Valentin Rouget orgue

Fabien Armengaud, Clément Buonomo direction musicale

Quentin Nivromont, Johann Philippe électronique Ircam

Jérémie Bourgogne diffusion sonore Ircam

Ariadna Alsina Tarrés Split screen vestiges –création 2023, commande de l’Ircam-Centre Pompidou et du Centre de musique baroque de Versailles

Marc-Antoine Charpentier Motet pour les trépassés (H. 311)

Jean-Baptiste Lully Petits Motets

Collaboration scientifique Luc Ardaillon et Axel Roebel, équipe Analyses et synthèse des sons Ircam-STMS, avec le soutien de l’Agence nationale de la recherche dans le cadre du projet ChaNTeR.

Rencontre avec les artistes, au bord du plateau, à l’issue du concert

L’Espace de projection n’est malheureusement pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ircam 1, place Igor Stravinsky 75004 Paris

Contact : https://manifeste.ircam.fr/agenda/janus34/ https://manifeste.ircam.fr/agenda/janus34/

Morgane Vie Les Pages et les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles