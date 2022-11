VALERIE BIDAUD CHEZ MARY & PIERRE-YVES, 24 novembre 2022 12:00, Jans.

Jeudi 24 novembre, 12h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

Exposition permanente durant le Festival dans le Club de Jazz et Restaurant.

Univers issu des fonds marins et aérien, de son imagination fertile, qui puise entre les mots de Lewis Caroll, les poèmes de Robert Desnos et au coeur du monde de Jérome Bosch, naissent peintures et sculptures.

https://www.valerie-bidaud.com/

CHEZ MARY & PIERRE-YVES 47 route du Moulin, 44170 Jans 44170 Jans Loire-Atlantique

06 95 63 21 82 https://musicajans.com/ Dans notre club de Jazz, le Bar à Vinyles vous accueille dès 19h. Le restaurant « Chez Mary et Pierre-Yves » vous invite à la découverte de ses petits plats mijotés et de saison. Toutes nos créations et gourmandises ont pour valeur le respect de tous les vivants.

Uniquement ouvert les vendredis et samedis soir de 19h à 23h, pour y refaire le monde… Pour faire vivre nos rêves de diffusion des arts pour tous, cultivons ensemble l’art des différences.

jeudi 24 novembre – 12h00 à 12h30