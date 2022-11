SOUL TIME CHEZ MARY & PIERRE-YVES Jans Catégories d’évènement: Jans

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Avec un jazz électrique et éclatant, le trio embarque l’auditeur dans des univers singuliers, empruntant à différentes décennies des esthétiques urbaines, pop ou cinématographiques. CHEZ MARY & PIERRE-YVES 47 route du Moulin, 44170 Jans 44170 Jans Loire-Atlantique

06 95 63 21 82 https://musicajans.com/ Dans notre club de Jazz, le Bar à Vinyles vous accueille dès 19h. Le restaurant « Chez Mary et Pierre-Yves » vous invite à la découverte de ses petits plats mijotés et de saison. Toutes nos créations et gourmandises ont pour valeur le respect de tous les vivants.

Uniquement ouvert les vendredis et samedis soir de 19h à 23h, pour y refaire le monde… Pour faire vivre nos rêves de diffusion des arts pour tous, cultivons ensemble l’art des différences. samedi 26 novembre – 20h00 à 22h00

