Consolatio (consolation en latin) : genre littéraire argumentatif qui a pour objet de consoler des affligés frappés par un malheur, le plus souvent la mort d’un être cher. Le spectacle ‘CONSOLATIO’ (titre également du nouvel album de Jann Halexander) est né du premier confinement. A travers ses chansons, de ‘Rester par Habitude’ à ‘La Mort du Salaud’, Jann Halexander chante la force et la fragilité des liens amoureux, amicaux, familiaux, notre rapport à la Vie. Il se demande qui étions-nous avant et envisage le monde de demain. L’artiste poète franco-gabonais puise dans son répertoire sur 19 ans de carrière, y compris dans ses nouvelles chansons, pour nous emporter dans un show aux allures de cabaret, entre humour et sensualité. L’auteur de ‘C’était à Port-Gentil’ et de ‘Rester par Habitude’ a débuté la tournée ‘Consolatio’ le 12 juin 2021 à Paris. Habitué aux salles variées, du Théâtre Michel au Café de la Danse, en passant par le Théâtre du Gouvernail, il a démarré dès le 29 janvier 2022 une nouvelle tournée à Chartres jusqu’au 30 juin. Le 23 avril, il sera accompagné par ses collègues et musiciens Bertrand Ferrier (au piano), Claudio Zaretti et Sébastyén Defiolle (guitares) au Portail, salle de 150 places réaménagée pour l’occasion. ‘Que ton voisin est fâché Et d’ailleurs son chien aussi Que personne peut te blairer Au boulot même vendredi Crois-moi ça pourrait être pire Tu serais en train de fuir Des bombes sur ton village Et des violeurs aguerris Allons donc prend du pastis Quoi, elle est pas belle la vie?’ extrait, in CONSOLATIO. CONSOLATIO SHOW 23/04/2022 LE PORTAIL 77 Avenue de Paris 94800 Villejuif 20h00 Métro Léo Lagrange ligne 7 Bar sur place Guests : Claudio Zaretti, Michael Bond Réservations : Billetreduc/06.16.13.98.32

