Jann Halexander au Théâtre de la Clarté, le 15 mars 2024 Théâtre de la Clarté Boulogne-Billancourt, vendredi 15 mars 2024.

Plus de vingt ans de chansons…des centaines de concerts donnés en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne…des classiques comme ‘Rester par Habitude’, ‘Le poisson dans mon assiette’, ‘C’était à Port-Gentil’…

Jann Halexander, poète singulier à la voix grave, natif de Libreville, chanteur de nos différences, chantre du voyage de l’Afrique à l’Europe, revient sur les scènes pour une nouvelle tournée 2024 en France et au Gabon, avec de nouvelles chansons. Après une première date à Angers (où il a fait ses débuts), il sera sur la scène du Théâtre de la Clarté le 15 mars, à Boulogne-Billancourt.

Jann Halexander en concert

Avec la présence de Charlotte Grenat

15 mars 2024

Théâtre de la Clarté

74 Avenue du Général Leclerc

92100 Boulogne-Billancourt

Métro Billancourt ligne 9

19h30

Réservation : billetreduc, weezevent, 06.16.13.98.32

