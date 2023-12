Jann Gallois – In Situ MAC Créteil Créteil, 30 janvier 2024, Créteil.

Du mardi 30 janvier 2024 au mercredi 31 janvier 2024 :

.Tout public. gratuit

Une pièce philanthrope qui sort des murs du théâtre et vous tend la main. Une pastille chorégraphique tout terrain.

Comme un retour aux sources. In situ renoue avec les premières amours de Jan Gallois, hip-hopeuse en l’âme, dont le cheminement artistique l’a conduite en contrée contemporaine. Ce quatuor pose les principes d’une danse hors théâtre, qui s’adapte au lieu – joue même avec lui – et d’un partage direct avec le public, au plus près, interprètes et spectateurs dans une proximité porteuse d’un échange nourri. Plus qu’un spectacle, elle désire offrir une expérience commune, « une pastille chorégraphique tout terrain » dit-elle, une réconciliation dans la réalité brute du lieu et du moment, et peu importe lesquels, une invite généreuse, entraînante, comme une grande bouffée d’oxygène.

MAC Créteil Place Salvador Allende 94000 Créteil

