Janitor of Lunacy : a Filibuster – de Bryan Campbell – Du feu dans la chambre #4
T.U. Théâtre Universitaire
Nantes

Nantes

16 novembre 2021

13:00 21:00

Gratuit : oui Entrée libre sans réservation. Performance. Lors d’un filibuster (obstruction parlementaire), un.e sénateur.trice américain.e prend la parole le jour du vote d’une loi et, restant debout, parle sans discontinuer jusqu’à la fin de la session, forçant ainsi la reprogrammation du vote à une date ultérieure.Bryan Campbell se lance dans le même défi physique et rhétorique, tenant un discours de longue durée, un discours politique, certes, mais moins centré sur la politique de l’Etat que sur la politique d’un corps. Un corps traversé par le travail, l’industrie pharmaceutique, les moeurs sexuelles ; un corps à la fois sujet et assujetti, producteur et consommateur, qui négocie avec l’accélération du moment contemporain dans un jeu fluide de positionnements. La performance durant 8h, il est possible d’entrer et sortir pendant le spectacle. Dans le cadre de la carte Blanche Chorégraphique du Collectif Allogène “Du feu dans la chambre #4” T.U. Théâtre Universitaire adresse1} Nantes Nord Nantes 44300 Nantes Nord 02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://www.nouveaustudiotheatre.com/dufeudanslachambre4

