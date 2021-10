Janitor fait le ménage à L’Usine – Marcoussis l’usine, 5 novembre 2021, Marcoussis.

l’usine, le vendredi 5 novembre à 21:30

**Le groupe Liégeois Janitor**, “concierge” en anglais, délivre une musique teinté de mélodies mélancoliques et de riffs ravageurs. Proche d’un **grunge écorché à la Nirvana**, d’un **rock assénant d’un Queens of the Stone Age**, Janitor a sorti un album 14 titres du nom de “Full Screen”. Un univers personnel qui oscille entre la névrose, la décadence et le romantisme. Un univers cliché où tout ce que le rock a produit de meilleur depuis les années 50 est distillé. Les adeptes de l’innovation seront certes déçus, néanmoins **la voix du chanteur rappelle çà et là un Cobain ressuscité** et agacé. . Janitor repose, en effet, son potentiel sur sa capacité à enchaîner les caresses et les morsures auditives.

entrée libre

Janitor unplugged à L’Usine, ce groupe belge nous fait l’honneur d’une escale à Marcoussis pour nous offrir le meilleur de son repertoire en version intimiste.

l’usine 3, rue du fond des prés, 91460 marcoussis Marcoussis Essonne



2021-11-05T21:30:00 2021-11-05T22:45:00