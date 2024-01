Janick Martin Trio Studio de l’Ermitage Paris, vendredi 29 mars 2024.

Le vendredi 29 mars 2024

de 21h00 à 23h00

.Tout public. payant Prévente : 15 EUR

Tarif sur place : 18 EUR

Après des collaborations avec le violoniste Jacky Molard ou le violoncelliste Vincent Courtois, et tout un parcours dans le milieu des musiques trad’ avec Hamon Martin, l’accordéoniste Janick Martin signe ici son premier groupe en son nom. Le point de départ: la lecture du roman de Jean Teulé «Entrez dans la danse», qui traite d’un cas de chorémanie (épidémie de danse).

Un concert pensé comme la bande originale d’un road movie aux influences multiples, marquée aussi bien par la danse, le rythme et la transe, que par la puissance de la mélodie et du thème. Au carrefour du jazz et des nouvelles musiques traditionnelles.

Janick Martin : Accordéon diatonique

Julien Tual : Guitare électrique

Simon Latouche : Trombone

__

Trio Courtois / Erdmann / Fincker (en 1ère partie)

Après douze années d’existence, cinq répertoires et cinq disques, le trio Courtois / Erdmann / Fincker a décidé de confronter son expérience commune, son évidente complicité et surtout un son unique, à ses naturelles réminiscences de jazz West-Coast.Simple envie d’exploration ou nécessité de rendre hommage ? Exorcisation de vieux démons ou besoin de s’approcher toujours plus près d’amours inassouvis ? Avec sa nouvelle création « Lines for lions », l’incontournable trio continue inlassablement de creuser intimement et comme un seul musicien, le sillon d’un langage qui lui est propre, nourri de ses multiples influences.

Vincent Courtois : Violoncelle

Daniel Erdmann : Saxophone ténor

Robin Fincker : Saxophone ténor et clarinette

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/janick-martin-trio https://www.facebook.com/legrandpas https://www.facebook.com/legrandpas https://www.billetweb.fr/janick-martin-trio1

Janick Martin Trio