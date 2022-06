Janick Martin trio Douves du Chateau des Ducs Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Janick Martin trio Douves du Chateau des Ducs, 9 août 2022, Nantes. 2022-08-09

Horaire : 20:00 21:15

Gratuit : oui tous publics Musicien incontournable de la scène de nouvelles musiques traditionnelles, Janick Martin est un accordéoniste virtuose. Son approche musicale est marquée par le goût pour la danse, le rythme, la transe. Cette création, dont les prémices ont été présentées sur Aux heures d’été en 2020, s’inspire d’une chorémanie, une épidémie de danse qui s’est déroulée à Strasbourg au XVIe siècle. Avec Julien Tual aux guitares électriques et Simon Latouche au trombone, le trio évoque à la fois les tarentelles guérisseuses des Pouilles, les rites Vaudou ou les musiques traditionnelles bretonnes. Une musique hypnotique, une rêverie acoustique traversée de fulgurances électriques. Janick Martin : accordéon diatoniqueJulien Tual : guitare électriqueSimon Latouche : trombone Douves du Chateau des Ducs Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr 0251823770 https://www.auxheuresete.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Lieu Douves du Chateau des Ducs Adresse Rue des Etats Ville Nantes Age maximum tous publics lieuville Douves du Chateau des Ducs Nantes Departement Loire-Atlantique

Douves du Chateau des Ducs Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Janick Martin trio Douves du Chateau des Ducs 2022-08-09 was last modified: by Janick Martin trio Douves du Chateau des Ducs Douves du Chateau des Ducs 9 août 2022 Douves du Chateau des Ducs Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique