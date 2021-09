Jane’s Death // Venus As A Boy // Technopolice Le Molotov, 9 septembre 2021, Marseille.

Jane’s Death // Venus As A Boy // Technopolice

Le Molotov, le jeudi 9 septembre à 20:00

C Le ROCK & Le MOLOTOV, présente : -JANE'S DEATH – (Shoegaze-Pop) À la genèse du groupe, « la jeune fille à la fleur », photo iconique de la génération hippie, inspire la chanson « Jane ». Cette idée est le point de départ d'une aventure folle, qui amènera JanRose Kasmir, la jeune fille à la fleur en question à écrire un poème puis à le déclamer sur « A Story of Love », premier single de l'album du même nom paru en juin 2021. Sur scène, c'est emmené par la fougue de Lucas Martinez (ex-Dissonant Nation) que Jane's Death livre des prestations incandescentes qui marquent les esprits ! [https://janesdeath.bandcamp.com/releases](https://janesdeath.bandcamp.com/releases) -VENUS AS A BOY- (Post Punk-Garage Psyche) Entre le post-punk, le garage, le psyché et l'alternatif Venus As A Boy nous transporte dans un univers complexe en ne revendiquant aucune étiquette précise. Leurs live à l'énergie sauvage et à l'atmosphère nomade nous font vibrer à travers un son brutal et abrasif contrasté par des mélodies mélancoliques à fleur de peau. Ici, les guitares pleurent…et se mettent au service d'une voix tiraillée à la fois fragile, envoutante mais habitée. La basse ainsi que la batterie "d'un certain SOvOX" imposent quand à elles un rythme de croisière lourd et méthodique, zébrées d'électricité anglo-saxonne. Avec un premier EP 5 titres à leur actif sorti en 2019 et bien remarqué par le label américain Holy Craps record, le groupe transpire une vraie volonté d'évasion et de sincérité, livrant des émotions brutes et intimes. [https://venusasabooy.bandcamp.com/album/venus-as-a-boy](https://venusasabooy.bandcamp.com/album/venus-as-a-boy) -TECHNOPOLICE- (Punk-Indé) Nouveau band Marseillais à peine sorti de son emballage, Technopolice c'est 4 gars qui ont digéré le punk en y incorporant la douceur de leur jeune âge, il y en aura pour tout le monde. [https://instagram.com/technopolice_band?utm_medium=copy_link](https://instagram.com/technopolice_band?utm_medium=copy_link)

6€

