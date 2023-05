Janeret Curates La Machine du Moulin Rouge Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le vendredi 26 mai 2023

de 23h09 à 06h00

A partir de 18 ans.

Carte Blanche à Janeret pour une soirée exceptionnelle à la Machine du Moulin Rouge. Rendez-vous le 26 mai à La Machine du Moulin Rouge pour la deuxième édition de ‘Janeret Curates’. Après le succès de la première édition où il avait invité Sonja Moonear à Input (Barcelone), Janeret est de retour dans le Central de La Machine avec Chris Stussy, connu pour sa house deep et groovy. La Chaufferie accueillera quant à elle Samuel Deep, Salmanazar et Aline, trois DJs talentueux·ses reconnu·e·s pour leur capacité à mélanger différents genres de house, créant des sets uniques et vibrants qui sauront faire bouger le dancefloor. La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/janeret-curates/ https://fb.me/e/FVWZPozx https://fb.me/e/FVWZPozx https://link.dice.fm/l9e834aa553d

