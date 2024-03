JANELLE MONAE LA SEINE MUSICALE – GRANDE SEINE Boulogne Billancourt, dimanche 7 juillet 2024.

Janelle Monáe est une artiste aux multiples facettes, nommée 10 fois aux Grammy Awards, auteure à succès, actrice et icône de la mode. Elle est connue dans le monde entier pour son style inimitable et sa musique visionnaire, qui célèbre le spectre de l’identité. Après son album, acclamé par la critique, Dirty Computer (WEA/Warner Music France) sorti en 2018, Monáe a récemment sorti son album, The Age of Pleasure (WEA/Warner Music France), en juin 2023. Depuis, l’album très attendu s’est transformé en une célébration ultime.Janelle est une artiste engagée, elle est co-présidente de l’initiative créée par Michelle Obama, “When We All Vote” dont la mission est de changer la culture autour du vote en aidant à réduire notamment l’écart racial. Elle a également créé sa propre initiative, “Fem the Future”, qui vise à créer des opportunités non seulement pour les créatifs, mais aussi pour la société. Au cinéma, elle a brillé dans des films tels que Moonlight et prêté sa voix à un personnage dans la dernière adaptation de La Belle et le Clochard . Janelle Monáe est une artiste complète et pour son premier concert en France depuis 2019, elle livrera un show dont elle seule a le secret à La Seine Musicale à Paris le 7 juillet prochain !

Tarif : 69.70 – 89.50 euros.

Début : 2024-07-07 à 20:00

LA SEINE MUSICALE – GRANDE SEINE ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92