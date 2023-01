Jane, le droit à l’avortement, et l’engagement citoyen Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Jane, le droit à l’avortement, et l’engagement citoyen Bibliothèque Benoîte Groult, 8 mars 2023, Paris. Le mercredi 08 mars 2023

de 19h00 à 20h30

. gratuit Réservation sur place, par téléphone ou en ligne Rencontre avec Sylvie Pouilloux autour de son livre « Clandestines » (Editions BLAST, 2022). Parce que rien n’est jamais acquis … En France, une première démonstration de l’avortement par la « méthode Karman » se tient dans l’appartement de Delphine Seyrig en août 1972, en présence du MLF, de Pierre Jouannet, et d’Harvey Karman, son inventeur. Outre le débat sur l’avortement, la pratique de la méthode Karman par des profanes (formés par les médecins du Groupe information Santé) a posé et pose encore question. Mais si dans « Clandestines », Jane a pratiqué l’avortement par aspiration, c’est qu’elle avait rencontré, pour la première fois, des gens qui ne se contentaient pas de tenir des discours et qui face à des situations d’extrême détresse agissaient ensemble fraternellement pour les résoudre. C’est tout cela que nous aborderons au cours de cette rencontre, mais aussi la situation actuelle, car la Cour suprême des États Unis est revenue sur le droit à l’avortement acquis par les américaines, tandis qu’en France, dans certaines régions, la pénurie de médecins et de gens formés fait qu’il est de nouveau difficile d’avorter. Comptoir de vente assuré à la suite de la rencontre. Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris Contact : https://www.editionsblast.fr/clandestines 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/jane-le-droit-a-l-avortement-et-l-engagement-citoyen

D.R. éditions Blast

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Benoîte Groult Adresse 25 Rue du Commandant René Mouchotte Ville Paris lieuville Bibliothèque Benoîte Groult Paris Departement Paris

Bibliothèque Benoîte Groult Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Jane, le droit à l’avortement, et l’engagement citoyen Bibliothèque Benoîte Groult 2023-03-08 was last modified: by Jane, le droit à l’avortement, et l’engagement citoyen Bibliothèque Benoîte Groult Bibliothèque Benoîte Groult 8 mars 2023 Bibliothèque Benoîte Groult Paris Paris

Paris Paris