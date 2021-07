Périgueux Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord (Maap) Dordogne, Périgueux Jane, Hilma, Camille et les autres… : découvrez des parcours de femmes artistes Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord (Maap) Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

### Patrimoine + Matrimoine = notre héritage culturel ! Un parcours pour découvrir des femmes artistes… En partenariat avec « Femmes solidaires 24 » le MAAP vous propose de participer aux Journées du matrimoine dont le but est d’enrichir les Journées européennes du patrimoine en redonnant aux femmes artistes leur juste place dans notre héritage culturel. Les œuvres de la sculptrice Jane poupelet (1874-1932) ainsi que le parcours de six femmes artistes seront présentés dans les salles. Des interventions musicales et des lectures auront lieu tout au long de l’après-midi dans les collections pour évoquer des musiciennes, autrices, artistes…

Gratuit. Entrée libre.

