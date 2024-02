Jane et les autres Les Disquaires Paris, mercredi 13 mars 2024.

Le mercredi 13 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant PAF : 5 EUR

Jane et Les Autres fait le tour de sa city le temps d’une nuit, à mi chemin entre Zinée et Lolo Zouai sur fond de trap et de pop.

Personne ne sait qui sont les Autres, mais Jane sait qui elle est.

Le temps d’une nuit, elle fait le tour de sa city et on se trouve ballotté entre des fêtes endiablées où on exorcise sa colère, et des ballades sensuelles plus introspectives.

À mi-chemin entre Zinée et Lolo Zouaï, c’est de la trap à guitare aux accents pop.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Jane et les autres