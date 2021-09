JANE DOE + ROB MILES & LES CLÉS ANGLAISES La Dame de Canton, 22 octobre 2021, Paris.

Le vendredi 22 octobre 2021

de 20h à 23h

payant

Jane Doe sortira le 22 octobre son troisième EP autoproduit, Who’s the sinner ?, qui sera disponible en CD et en streaming.

JANE DOE

Vêtue de son oud, de ses deux guitares et de sa basse qui résonnent en harmonie avec ses trois voix chaleureuses, Jane Doe compose des chansons mélodiques en anglais, en espagnol ou en français, aux refrains entêtants et aux textes poétiques. Sa musique, acoustique et rêveuse, aux influences folk, oscille entre la douceur des harmonies et l’énergie du rock.

ROB MILES & LES CLÉS ANGLAISES

Comme son patronyme le laisse entendre, Rob Miles est citoyen britannique. Par contre, les Clés Anglaises, le groupe de musiciens qui l’accompagnent comme autant de cordes à son arc depuis son arrivée à Paris en 2015, à la clarinette, la contrebasse et à la scie musicale, sont bien françaises.

Alors en cette époque où la Manche semble destinée à s’élargir entre nos deux pays, il y a comme une urgence à découvrir ce showman complet, auteur-compositeur-guitariste-interprète, mais aussi artiste plasticien et performeur, qui lance des ponts musicaux entre les rives, qu’elles soient anglaises, américaines ou européennes !

La Dame de Canton, Paris

