JANE BIRKIN « Oh ! Pardon, tu dormais… » LA CIGALE, 22 juin 2023, PARIS.

JANE BIRKIN « Oh ! Pardon, tu dormais… » LA CIGALE. Un spectacle à la date du 2023-06-22 à 20:00 (2023-03-02 au ). Tarif : 25.0 à 50.0 euros.

LES VISITEURS DU SOIR (PLATESV-R-2019-000653) PRESENTENT : ce concert. Jane Birkin interprète en live son dernier album « Oh ! Pardon tu dormais…». Un grand disque intime, personnel et rare né de la rencontre avec Etienne Daho et Jean-Louis Piérot. 12 ans après son dernier album de titres inédits, Jane Birkin revient avec un nouvel album dont elle a écrit tous les textes. «Etienne m’a accouchée d’une ancienne douleur d’être, me sauvant de la mélancolie, de l’inertie. Nous nous sommes tout donné, tout pris et je reste stupéfaite et sonnée par ce travail à trois. Nous sommes les parents de cette chose… et cela m’émeut. ». Un nouveau concert résolument rock, au cours duquel elle interprète également ses plus grands succès.Accès personnes à mobilité réduite : 01 42 64 49 40 Jane Birkin Jane Birkin

LA CIGALE PARIS 120, bld Rochechouart Paris

Accès personnes à mobilité réduite : 01 42 64 49 40

