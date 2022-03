Jane Birkin – Oh ! Pardon tu dormais.. La Ciotat, 1 avril 2022, La Ciotat.

Jane Birkin – Oh ! Pardon tu dormais.. La Ciotat

2022-04-01 – 2022-04-01

La Ciotat Bouches-du-Rhône

On ne présente plus Jane Birkin muse et interprète, mais on connaît moins l’auteure talentueuse.. Elle nous est aujourd’hui révélée grâce à son ami Étienne Daho, qui est parvenu à la décider à enregistrer ses propres textes. A partir d’une pièce qu’elle avait écrite il y a 20 ans, ils ont, avec l’aide de Jean-Louis Piérot, donné vie au merveilleux album Oh ! Pardon, tu dormais, enregistré en juillet 2020. Sur scène, les mots de Birkin touchent en plein cœur. Leur force et leur intensité disent tout de l’amour, de la mort et des blessures intimes avec une luminosité rare.

Silhouette frêle et voix douce, Jane Birkin revient sur scène avec un projet musical puissant, d’une sensibilité extrême, conçu, écrit et réalisé avec Étienne Daho et Jean-Louis Piérot. L’occasion de découvrir des compositions inédites..

La Ciotat

