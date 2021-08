JANE BIRKIN le Silo, 24 novembre 2021, Marseille.

JANE BIRKIN

le Silo, le mercredi 24 novembre à 20:00

Ce mois de Juillet 2020, Jane Birkin vient d’achever l’enregistrement de « Oh ! Pardon, tu dormais… ». Un événement. Car au sommet d’une carrière immense, d’une vie romanesque et tragique, au croisement de tous les arts et artistes, avec sa sensibilité extrême, Jane a toujours été une muse, une interprète, et s’est rarement exposée comme auteure… Mais Etienne Daho, convaincu par son talent est enfin parvenu à la décider à enregistrer ses propres textes, à partir de la pièce qu’elle écrivit il y a 20 ans. Alors l’idée de cet album a pris corps et Etienne a commencé à accompagner les compositions de Jane avec la certitude de son talent d’auteure avec autant de force et d’intensité… « Oh ! Pardon, tu dormais… » (l’album) est un projet musical conçu par Etienne Daho, écrit par Jane Birkin et Etienne Daho pour certains textes, et composé et réalisé par Etienne Daho et Jean-Louis Piérot.

de 45,50 à 67,50€

♫♫♫

le Silo 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T20:00:00 2021-11-24T22:00:00