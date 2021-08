Jane Birkin – Dryadestivales Parc des Dryades 44500 La baule, 28 août 2021, La baule.

Atlantia La Baule & Diogène Productions vous présentent ### **Jane Birkin en concert au Parc des Dryades** « J’ai eu beaucoup de chance d’être persécutée par Daho pour faire un disque. Beaucoup de chance qu’il ait insisté et qu’il ne lâche pas. Il faut des gens comme lui pour vous permettre d’exister… artistiquement. » Jane Birkin – juillet 2020. Ce mois de juillet 2020, Jane Birkin vient d’achever l’enregistrement de « Oh ! Pardon, tu dormais…». Un événement. Car au sommet d’une carrière immense, d’une vie romanesque et tragique, au croisement de tous les arts et artistes, avec sa sensibilité extrême, Jane a toujours été une muse, une interprète, et s’est rarement exposée comme auteure… Mais Étienne Daho, convaincu par son talent est enfin parvenu à la décider à enregistrer ses propres textes, à partir de la pièce qu’elle écrivit il y a 20 ans. Alors l’idée de cet album a pris corps et Étienne a commencé à accompagner les compositions de Jane avec la certitude de son talent d’auteure avec autant de force et d’intensité… « Oh ! Pardon, tu dormais… » (l’album) est un projet musical conçu par Etienne Daho, écrit par Jane Birkin et Etienne Daho pour certains textes, et composé et réalisé par Etienne Daho et Jean- Louis Piérot. **Samedi 28 août 2021 – 21h** Amphithéâtre en plein air Placement libre assis Ouverture des portes : 19h30 Plus d’informations :** [dryadestivales.com](https://www.dryadestivales.com/)** [**Réservez vite vos places : BILLETTERIE**](https://billetterie.atlantia-labaule.com/spectacle?id_spectacle=804&lng=1)

