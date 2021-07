Jane Birkin – Dinard Opening 2021 Dinard, 15 août 2021-15 août 2021, Dinard.

Jane Birkin – Dinard Opening 2021 2021-08-15 – 2021-08-15

Dinard Ille-et-Vilaine

« Oh ! Pardon, tu dormais… », Le concert

Ce mois de juillet 2020, Jane Birkin vient d’achever l’enregistrement de « Oh ! Pardon, tu dormais… ».

Un événement. Car au sommet d’une carrière immense, d’une vie romanesque et tragique, au croisement de tous les arts et artistes, avec sa sensibilité extrême, Jane a toujours été une muse, une interprète, et s’est rarement exposée comme auteure… Mais Étienne Daho, convaincu par son talent, est enfin parvenu à la décider à enregistrer ses propres textes, à partir de la pièce qu’elle écrivit il y a 20 ans. Alors l’idée de cet album a pris corps et Étienne a commencé à accompagner les compositions de Jane avec la certitude de son talent d’auteure avec autant de force et d’intensité…

« Oh ! Pardon, tu dormais… » (l’album) est un projet musical conçu par Étienne Daho, écrit par Jane Birkin et Etienne Daho pour certains textes, et composé et réalisé par Etienne Daho et Jean-Louis Piérot.

« J’ai hâte d’être sur les routes… C’est un nouveau départ vers un paysage tout juste découvert… mon sac à dos empli de souvenirs et de cet album nouveau né. Je m’avance vers vous… »

Jane Birkin

« Oh ! Pardon tu dormais… » est devenu un album avec lequel Jane partira bientôt sur les routes. Lorsqu’elle apparaitra sur scène, elle sera telle une reine, parée de ses textes déchirants. Elle déroulera de sa voix et de son interprétation uniques, la bande son de notre vie. »

Étienne Daho

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme de Dinard.

Dimanche 15 août 2021 – 21h – Parc de Port Breton

+33 2 99 16 30 58 http://www.dinardopeningfestival.fr/

« Oh ! Pardon, tu dormais… », Le concert

Ce mois de juillet 2020, Jane Birkin vient d’achever l’enregistrement de « Oh ! Pardon, tu dormais… ».

Un événement. Car au sommet d’une carrière immense, d’une vie romanesque et tragique, au croisement de tous les arts et artistes, avec sa sensibilité extrême, Jane a toujours été une muse, une interprète, et s’est rarement exposée comme auteure… Mais Étienne Daho, convaincu par son talent, est enfin parvenu à la décider à enregistrer ses propres textes, à partir de la pièce qu’elle écrivit il y a 20 ans. Alors l’idée de cet album a pris corps et Étienne a commencé à accompagner les compositions de Jane avec la certitude de son talent d’auteure avec autant de force et d’intensité…

« Oh ! Pardon, tu dormais… » (l’album) est un projet musical conçu par Étienne Daho, écrit par Jane Birkin et Etienne Daho pour certains textes, et composé et réalisé par Etienne Daho et Jean-Louis Piérot.

« J’ai hâte d’être sur les routes… C’est un nouveau départ vers un paysage tout juste découvert… mon sac à dos empli de souvenirs et de cet album nouveau né. Je m’avance vers vous… »

Jane Birkin

« Oh ! Pardon tu dormais… » est devenu un album avec lequel Jane partira bientôt sur les routes. Lorsqu’elle apparaitra sur scène, elle sera telle une reine, parée de ses textes déchirants. Elle déroulera de sa voix et de son interprétation uniques, la bande son de notre vie. »

Étienne Daho

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme de Dinard.

Dimanche 15 août 2021 – 21h – Parc de Port Breton

dernière mise à jour : 2021-06-23 par