Janakey Place Frédéric Mistral Maillane, vendredi 23 février 2024.

Janakey, ce sont deux amis d’enfance qui ont décidé de partager leur passion pour la musique avec les autres. Juste de la musique, des amis et une vibe mélancolique. En jouant plusieurs styles de house tel que l’afro ou la deep, le but est de faire découvrir de nouveaux sons et de créer une atmosphère propre à l’image de notre duo.

Nous organisons notre premier événement au sein du restaurant le Petit Sainte Agathe à Maillane.

N’hésitez pas à venir boire un verre et passer un petit moment avec nous, le soleil se lèvera dans le Petit Sainte Agathe… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:00:00

fin : 2024-02-23 23:00:00

Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

