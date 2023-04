Chasse aux oeufs au village JanailhacJanailhac Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Haute-Vienne Place du bourg Janailhac Haute-Vienne Janailhac . Rendez-vous place du bourg de Janailhac à 15h. Gratuit. Sur réservation. Informations et réservation : 06 87 40 58 14 Une grande chasse aux œufs aura lieu à Janailhac. Les enfants reçoivent une boîte à œufs et partent à la recherche des œufs colorés pour remplir leur boîte en découvrant le village de Janailhac. Ils pourront également reconstituer un puzzle avec les pièces trouvées dans les œufs surprise. Un diplôme et une petite récompense chocolatée pour tous les chasseurs du jour. Un goûter et une Visite commentée du patrimoine local sont également prévus. Les enfants pourront également décorer leur propre oeuf et l’accrocher à l’arbre de Pâques. Les Amis de Kilstett proposeront de découvrir une autre tradition alsacienne « Oschterlammele » un délicieux gâteau aromatisé au kirsch et vous pourrez repartir avec un délicieux « agneau de Pâques ». Les gâteaux sont proposés à la vente. Place du bourg Janailhac Janailhac

