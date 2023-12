Veillée limousine avec les Troubadours de la Combade Salle des fêtes André Garnier Janailhac Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Veillée limousine avec les Troubadours de la Combade
Salle des fêtes André Garnier
Janailhac
Samedi 16 décembre 2023, 20h00

Janailhac Amitiés organise samedi 16 décembre à 20 heures une veillée limousine avec la troupe des Troubadours de la Combade

Salle des fêtes André Garnier
1 rue Général Arbonneau
Janailhac 87800
Haute-Vienne

