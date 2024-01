Soirée du Rire Il n’y pas que les cons qui ont droits au bonheur rue du Général Arbonneau Janailhac, samedi 10 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10 22:30:00

L’association Janailhac Amitiés organise deux soirées du rire avec la troupe d’Aix bonheurs les planches qui se produira le vendredi 9 février et le samedi 10 février avec la pièce Il n’y pas que les cons qui ont droits au bonheur. Les deux représentations se dérouleront à la salle des fêtes de Janailhac. Rire assuré ! Buvette et pâtisseries à l’entracte. Sur réservation.

rue du Général Arbonneau Salle des fêtes André Garnier

Janailhac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



