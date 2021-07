Albi Albi Albi, Tarn Janada d’Albi – Feu de la Saint-Jean Albi Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Janada d’Albi – Feu de la Saint-Jean Albi, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Albi. Janada d’Albi – Feu de la Saint-Jean 2021-07-03 16:30:00 16:30:00 – 2021-07-04 00:00:00 00:00:00

Albi Tarn Après le couvre-feu, le feu ! La Janada, le feu de la Saint-Jean, revient enflammer la place Sainte-Cécile le samedi 3 juillet ! Le Centre Culturel Occitan de l’Albigeois, après l’annulation de l’édition 2020, est heureux de vous inviter à cette journée d centre-occitan-rochegude@orange.fr +33 5 63 46 21 43 http://www.centre-occitan-rochegude.org/ dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Albi Adresse Ville Albi lieuville 43.92812#2.14291