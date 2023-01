Jan Verstraeten en concert au Café De La Danse ! Café de la Danse Paris Catégories d’Évènement: île de France

. payant 25,30€ Jan Verstraeten en concert au Café De La Danse ! La pop orchestrale du Flamand Jan Verstraeten bouillonne de références et d’idées. Ses compositions cartes postales nous emportent dans des mondes étranges et luxuriants où l’on croise des vampires, Britney Spears et des rêves glacés. Verstraeten voulait que la musique soit un voyage. Un terrain de jeu. Un collage coloré, quelque chose qui ne va pas de A à B en ligne droite, que ce soit sur le plan musical ou lyrique. “Il y a du chaos dans tout ce que je fais« , dit-il. Une pop lumineuse pleine de groove et de sensualité à retrouver dans son album Violent Disco sorti en février dernier et sur la scène du Café de la Danse à Paris le 04 avril 2023 ! Café de la Danse 5 Passage Louis Philippe 75011 Paris Contact : https://www.seetickets.com/fr/d/event/jan-verstraeten/cafe-de-la-danse/9287113

