Bezons Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons, Val-d'Oise Jan Garbarek & Trilok Gurtu Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons Catégories d’évènement: Bezons

Val-d'Oise

Jan Garbarek & Trilok Gurtu Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, 8 octobre 2021, Bezons. Jan Garbarek & Trilok Gurtu

Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, le vendredi 8 octobre à 20:30

Depuis près de 50 ans, le saxophoniste norvégien développe une musique marquée par un sens mélodique fabuleux et un phrasé sonore d’une pureté exceptionnelle. Avec plus de 30 albums solos à son actif, près de 50 enregistrements en tant que sideman, des concerts avec les plus grands musiciens de son époque (Keith Jarrett, Charlie Haden, Bill Frisell, Anouar Brahem…), Jan Garbarek est une légende de la musique à ne manquer sous aucun prétexte ! > En partenariat avec le festival Jazz au fil de l’Oise

de 8 à 23€

Pour cette saison musicale euphorique, le TPE invite un des géants du jazz : Jan Garbarek ! Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons 162 rue Maurice Berteaux 95870 Bezons Bezons Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T20:30:00 2021-10-08T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bezons, Val-d'Oise Autres Lieu Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Adresse 162 rue Maurice Berteaux 95870 Bezons Ville Bezons lieuville Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons