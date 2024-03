JamSpace à la Dame de Canton La Dame de Canton Paris, mercredi 20 mars 2024.

Le mercredi 20 mars 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Jamspace de retour à la Dame de Canton !

JamSpace revient à la Dame de Canton pour une soirée de concerts faisant intervenir les groupes issus de nos accompagnements Jam Live et Jam Academy.

FRANÇOISE WANTS TO DANCE (PROMO JAM LIVE #1)

Ce groupe, monté en janvier dans le cadre du programme Jam Live, se prépare à interpréter une setlist pop et rock pour le plaisir de vos oreilles Venez les soutenir pource tout premier live !

DON’T FUNK WITH ME

Initialement formés au sein du programme Jam Academy 2021, on ne présente plus le groupe Don’t Funk With Me, véritables vétérans des scènes JamSpace avec leurs reprises funky, jazzy et leur sens de l’arrangement.

SUFFOCATION HAZARD (PROMO JAM LIVE #2)

Ce second groupe Jam Live, lui aussi formé en janvier, s’oriente vers un univers très

rock et énergique, et jouera un premier live inédit

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : http://www.damedecanton.com/event/jamspace-9/ https://www.facebook.com/jamspaceproject https://www.facebook.com/jamspaceproject https://yurplan.com/events/Francoise-Wants-to-Dance-Don-t-Funk-With-Me-Suffocation-Hazard-a-la-Dame-de-Canton/119360

JamSpace