Le mercredi 18 octobre 2023

de 20h00 à 00h00

.Tout public. gratuit Entrée gratuite, sur inscription « Jammer comme jamais » est votre nouveau rendez-vous incontournable au Food Society Paris ! La plus grande Jam de Paris ! Nous invitons tous les talents musicaux d’Île-de-France à prendre d’assaut la scène du Food Society et à nous faire vibrer au rythme de leur musique. Pour orchestrer cette soirée, Cerenia & Cyril seront là pour guider musiciens, spectateurs et artistes. Micros, batterie électrique, guitare électro-accoustique, basse seront à votre disposition ! Comment cela se déroule-t-il ? La première partie de la soirée est consacrée à la mise en lumière de nouveaux talents, tandis que la seconde partie est dédiée à la jam session, le cœur de l’événement, où improvisation et reprises se mêlent pour le plaisir de tous et toutes. Le Food Society Paris 68 avenue du Maine 75014 Paris Contact : https://dice.fm/event/d2mq6-jammer-comme-jamais-18th-oct-le-food-society-paris-paris-tickets hello@foodsociety.fr https://dice.fm/event/d2mq6-jammer-comme-jamais-18th-oct-le-food-society-paris-paris-tickets

