Adam Concerts (L-R-21-010707 / L-R-21-010412) présente en accord avec La Ville d’Orange JAMIROQUAI + GUEST Un groupe nommé Jamiroquai arriva sur Terre dans les années 90, mené par un jeune soulman bercé au Jazz du nom de Jay Kay. S’ensuit alors un succès planétaire avec plus de 27 millions d’albums vendus, des nominations aux Grammy Awards, de multiples tournées à guichet fermé et plus de 30 ans d’existence… Au fil des années, la musique de Jamiroquai est restée vraie. Ancrée tant dans le passé que dans le présent avec ses sonorités groovy, electro-funk ou même disco. Les fans acclament aujourd’hui leur retour, accompagnés d’une nouvelle génération conquise par ce groupe qu’on appelle Jamiroquai. Pas d’urgence, juste de la bonne musique pour durer un million d’années. Et plus encore. Retrouvez-les en concert le 2 Septembre 2023 au Théâtre Antique d’Orange pour une date unique en France ! Réservation PMR : 0491609915 Jamiroquai Jamiroquai

THEATRE ANTIQUE ORANGE Rue Madeleine Roch Vaucluse

Réservation PMR : 0491609915

