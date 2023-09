Jaminy Jam #4 x La Bellevilloise La Bellevilloise Paris Catégories d’Évènement: ile de france

de 19h30 à 00h30

.Tout public. gratuit Prix libre Jam session mêlant musique et danse

BLUES SWING / ROCK / FUNK Jeudi 05 Octobre / 19h30-00h30 Prix libre à l’entrée – pas besoin de billet – Notre principe ? Différentes sessions musicales d’improvisation de styles variés, qui se renouvelle à chaque édition, se mêleront avec des improvisations de danse (contemporaine, moderne jazz, hip hop, krump…).

Lâcher prise, rencontre, métissage culturel et artistique sont les maîtres mots de notre soirée ! – Premier temps – 20h à 21h15 : Une vingtaine de musicien.ne.s programmé.e.s par l’équipe sont réparti.e.s dans trois sessions musicales d’improvisation (blues swing/rock/funk), durant 30 minutes chacune. ‘ Deuxième temps – 22h15 à 00h30: Une scène ouverte sous forme de jam session en continu sera ouverte aux musicien.ne.s souhaitant jouer. On a hâte de vous y retrouver ! La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Contact : https://fb.me/e/36gKVydMk https://linktr.ee/jaminy_jam

