Jaminy Jam #3 X Les Amarres Les Amarres Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Jaminy Jam #3 X Les Amarres Les Amarres, 28 janvier 2023, Paris. Le samedi 28 janvier 2023

de 19h30 à 00h00

. gratuit Entrée à prix libre ✶ Jam Session musique et danse ✶ ORIENTAL l ROCK l FUNK Notre principe ? Différentes sessions musicales d’improvisation de styles variés, qui se renouvelle à chaque édition, se mêleront avec des improvisations de danse (contemporaine, moderne jazz, hip hop, krump…).

Lâcher prise, rencontre, métissage culturel et artistique sont les maîtres mots de notre soirée ! Un événement en deux temps ✶ Premier temps – De 19h30 à 22h : Une quinzaine de musicien.ne.s programmé.es par l’équipe sont réparti.es dans trois sessions musicales d’improvisation, durant 30 minutes chacune : oriental, rock et funk ! ✶ Deuxième temps – De 22h à 00h : Une scène ouverte sous forme de jam session en continu sera ouverte aux musicien.ne.s souhaitant jouer Tout au long de la soirée, les danseur.euse.s sont invité.e.s à participer en improvisant sur la musique.

✶ Notre lieu, situé le long des quais d’Austerlitz en plein coeur du 13ème arrondissement, les Amarres est tiers-lieu culturel, festif et solidaire. Il est porté par les associations Yes We Camp et Aurore.✶ Restauration sur place

La Buvette et le chef réfugié Haitham Karachay de Refugee Food vous régalera avec sa cuisine syrienne ! ✶ Infos pratiques EVENT: https://fb.me/e/2J0G2VsMl

Entrée à prix libre

Ouverture des Amarres à 18h00 et début de la Jaminy Jam à 19h30

Les Amarres, 24 Quai d’Austerlitz, 75013 Paris

Ligne 5, 10 et C↝ Gare d’Austerlitz

Ligne 6 ↝ Quai de la Gare

Ligne 1, 14, A, D, R ↝ Gare de Lyon Les Amarres 24 Quai d’Austerlitz, 75013 Paris Contact : https://fb.me/e/2J0G2VsMl jaminy.jamproject@gmail.com https://www.facebook.com/Jaminyjam https://www.facebook.com/Jaminyjam

Jaminy Jam

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Les Amarres Adresse 24 Quai d'Austerlitz, Ville Paris lieuville Les Amarres Paris Departement Paris

Les Amarres Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Jaminy Jam #3 X Les Amarres Les Amarres 2023-01-28 was last modified: by Jaminy Jam #3 X Les Amarres Les Amarres Les Amarres 28 janvier 2023 Les Amarres Paris Paris

Paris Paris