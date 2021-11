Marseille L'intermediaire Bouches-du-Rhône, Marseille JAM@INTERMEDIAIRE L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

L’intermediaire, le mardi 23 novembre à 21:00

« -Salut. Bien? -Bien. -T’aimes la musique improvisée ? -Euh… -T’aimes le jazz? -Ben… -T’aimes Céline Dion et Diams? -Oui, oui, oui, et bien plus encore! -Alors, ne rate pas cet événement unique en France métronapolitaine ! » Effectivement. La preuve dans cette conversation : Le ZenCore vous fera chavirer. Jam après puis. ZenCore Carl Karoyan (gtr) Nghia Duong (contrebasse) Nello Cornabe (drumz) Tout en respectant les barrières et le port. PAF : 4€ SiTuPeux

4€

♫JAZZ♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T21:00:00 2021-11-23T00:30:00

