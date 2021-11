JAM@INTERMEDIAIRE L’intermediaire, 2 novembre 2021, Marseille.

Ladies, Mrs. and Gentlemen, A l’Intermédiaire, encore le rendez-vous incontournable du mardi, la jam hebdromadaire, chamelles et chameaux bienvenu.es Cette semaine, honneur à Fred “Doctor” DRAI, docteur ès touches-touches, accompagné des néanmoins mais né en plus, Sam FAVREAU on doublebass (tonnerre d’applaudissements) et François ROSSI on drums (pluie de confettis). Ils vont nous concocter un petit set de jazz, de quoi siroter un bon Spritz-Fire. Les quartes sont jouées, mettez les secondes, on vous attend au septième – de Ciel. Après, reste pour la jam, ça va être cool aussi Quand la bise fut venue PAF : 4 € STP (SelonTonPortefeuille)

