L'intermediaire, le mardi 26 octobre à 21:00

On les attend depuis longtemps! Ces musiciens défraient la chronique sur la planète Mars, on entend même parler d’eux jusqu’à Noailles-York! Nom de groupe: Talin Composantes : Talin MAAS – chant/compo Samuel DIOUF – keys Benoît MOREAU – guitar Jérémi MARTINEZ – drums Paul PHILIBERT – bassss Talin écrit et chante sur les choses qu’elle observe: elle présente ses chansons ce mardi pour la toute première fois au monde. Le quintet propose un mélange sucré entre soul, pop, hip hop et jazz pour partager un moment de douceur avec le public avant de laisser la scène à la jam hebdomadaire de l’Intermédiaire. Venez nombreusxses, ça va être le feu à l’Inter (comme tous les mardis d’ailleurs) Des bises endiablées PAF : 4 euros STP (Sérénité-Tranquillité-Paix pour ton portefeuille) jusqu’à 22h, puis chapeau En respectant les gestes barrières lors des coller-serrer et prière de garder le masque lors des French Kiss. ♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

