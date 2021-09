Marseille L'intermediaire Bouches-du-Rhône, Marseille JAM@INTERMEDIAIRE L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

JAM@INTERMEDIAIRE L’intermediaire, 14 septembre 2021, Marseille. JAM@INTERMEDIAIRE

L’intermediaire, le mardi 14 septembre à 21:00

Chaque semaine, un groupe anime la jam à l’Intermediaire, fameux fief musical marseillais. Cette semaine, Benoît Moreau vient avec son trio tant plébiscité par les critiques de jazz que les groupies japonaises et suédoises. Composé d’Olivier Pinto à la contrebasse et de Raphaël Sonntag à la drum, le trio jouera les compositions de Benoît Moreau, compos hybrides de jazz-rock saupoudré de guitare saturée et de delay stéréophonique. Du Radiohead pour nerd. Du son ici: [https://www.facebook.com/BenoitMoreauTrio](https://www.facebook.com/BenoitMoreauTrio) Puis place à la jammmmm sessssion PAF de 4 euros STP (Si Tu Peux). En respectant les gestes barricades et le masque du porc. ♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-14T21:00:00 2021-09-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'intermediaire Adresse 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville L'intermediaire Marseille