Marseille L'intermediaire Bouches-du-Rhône, Marseille JAM@INTERMEDIAIRE avec George San L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

JAM@INTERMEDIAIRE avec George San L’intermediaire, 9 novembre 2021, Marseille. JAM@INTERMEDIAIRE avec George San

L’intermediaire, le mardi 9 novembre à 21:00

Señoritas, señoburritos, On les attend depuis longtemps : George San, power trio explosiffff George San est né sous le culte de la danse frénétique et contagieuse. Ses compositions braquent les styles de tous les continents pour distiller un rock progressif teinté d’avant-garde, de transe et de world music. Ouais. On en rêvait, ils l’ont fait. Bref, viens voir par toi-même, même les sourd.es en parlent tellement c’est cool. Ils jouent à 21h. Après, comme d’hab, c’est la jam. Bise de Bizet PAF : 4€ STP (SiTuPeux) [https://georgesan.bandcamp.com/](https://georgesan.bandcamp.com/)

4€

♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T21:00:00 2021-11-09T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'intermediaire Adresse 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville L'intermediaire Marseille