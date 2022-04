JAM@INTER L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

L’intermediaire, le mardi 12 avril à 21:00

Mardi pro, la fine équipe des guitares à moustache vient lancer le bal des pompes manouches. Samy Zouari, Parisien mais pas trop, écume les terrasses de Marseille, Manu Lépine, Varois mais pas vaurien, écume les bars de Marseille, Hogan, Anglais juste ce qu’il faut, écume les pot-au-feu, ils étaient faits pour se rencontrer : une rencontre écuménique. Venez écouter leur set de folie. Après, c’est la jam.

4€

♫JAZZ♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

