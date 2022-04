JAM@INTER L’intermediaire, 5 avril 2022, Marseille.

JAM@INTER

L’intermediaire, le mardi 5 avril à 21:00

Mesdames, Messieurs dames, Get ready, Appolonie is back in town! Avec sa team incroyable, Sam Diouf aux claviers, Guilhaume “FOX” Renard à la basse, Talin Maas et Capu Trotobas aux choeurs. Une petite bio de présentation: Cinq titres sortis en 2019 à Londres au milieu de la nouvelle scène jazz, soul et R&B anglaise lancent la carrière d’Appolonie en 2019. Fraîchement diplômée de la prestigieuse Guildhall School, elle s’entoure de la crème des musiciens, producteurs et arrangeurs de l’école pour composer : Love Mind, son premier EP sorti en 2019. De retour dans sa terre natale marseillaise, la chanteuse et compositrice franco-britannique de 28 ans s’apprête à faire découvrir son projet en France, en parallèle de l’enregistrement de son nouvel opus, à paraître en 2023. Des liens : [https://appolonie.com](https://appolonie.com) [https://www.instagram.com/appolonie_/](https://www.instagram.com/appolonie_/) [https://smarturl.it/LoveMind](https://smarturl.it/LoveMind) Allez, venez, après c’est la jam. Biz PAF : 4 euros SiTuPeux

4€

♫♫♫

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

